زيت بذور العنب سرّ نضارة بشرة إيما ستون!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 أبريل 2019 10:34 صباحاً - تُسحرنا الممثلة إيما ستون بجمالها اللافت خاصة أنها تتمتع بملامح بارزة ومتناسقة. وفي مقابلة أجراها معها أحد المواقع الأجنبية، صرّحت إيما أنها تعاني كثيراً للحفاظ على نضارة بشرتها وصحّتها إذ أنها تتمتع ببشرة جافة وحسّاسة جداً تفرض عليها روتين عناية مكثّف ومنتظم.

كشفت إيما أن هناك مستحضراً لا تستغني عنه نهائياً وهو زيت بذور العنب. ففي حين تتّجه معظم نجمات هوليوود إلى اختيار مستحضرات باهظة الثمن وبتوقيع علامات تجارية عالمية، تؤكد إيما أن زيت بذور العنب هو السرّ وراء نضارة بشرتها. وهي تستخدمه على وجهها وعلى كامل جسمها بعد الاستحمام فيمنح بشرتها ملمساً حريرياً ورائحة زكيّة طوال الوقت.



أما بالنسبة إلى مستحضرات العناية بالبشرة التي تستخدمها إيما، فهي تختار كريم نهار يناسب بشرتها الحساسة وتضيفي إليها بعض قطرات من زيت بذور العنب لتعزّز مفعوله المرطّب والمغذي. وهي تستخدم كريم بتركيبة سمكية وغنيّة، يحمي بشرتها من الجفاف والتشقّق، ويخفي آثار الاحمرار عنها.



ولأن زيت بذور العنب يحتوي على عناصر مضادة لأعراض الشيخوخة، فهي تضيفه إلى كريم الليل الذي تختاره بعناية وتحرص على أن يحتوي بدوره على فيتامينات مغذية ومرطّبة وعلى عناصر مضادة للأكسدة.

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وكونها مجبرة على تطبيق المكياج بشكل دائم، تستخدم إيما مزيلاً للمكياج بتركيبة الحليب الناعمة والتي تترك بشرتها نظيفة ورطبة في الوقت نفسه. وبعد الانتهاء من إزالة المكياج تمسح بشرتها بواسطة قطنة مبللة بزيت بذور العنب.. فهو المستحضر السحري بالنسبة إليها!



ولكي تدعم بشرتها بالعناية الكافية، تطبّق إيما بشكل أسبوعي قناعاً من تركيبة زيت بذور العنب وهو عبارة عن كمية متساوية من هذا الأخير مع زيت اللوز ونصف كوب من السكر الأسمر، تخلط هذه المكوّنات جيداً وتطبّقها على وجهها لمدة ربع ساعة قبل أن تغسله بالماء الفاتر.