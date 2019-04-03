بالصور| سمية الخشاب بـ"خاتم الزواج" رغم رفعها دعوى طلاق ضد أحمد سعد

رغم مرور أيام على إعلانها رفع دعوى طلاق للضرر من زوجها المغني أحمد سعد، إلا أنّ الفنانة سمية الخشاب ظهرت في أحدث جلسات التصوير، مرتدية "خاتم الزواج الماسي" الذي أهداه لها أحمد سعد.

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ونشرت سمية مجموعة صور لها عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، وإلى جانبها أحد الخيول العربية، مؤكدة أنّها تجد فيهم الطاقة الإيجابية: "مساكم ورد وفل حبايبي.. الخيل العربي الأصيل وأحلى طاقة إيجابية".

يذكر أنّ سمية الخشاب أعلنت في أحد البرامج التليفزيونية، إقامتها دعوى طلاق ضد الفنان أحمد سعد قبل شهور، وذلك عقب منشور كتبه "سعد" عبر صفحته على "فيس بوك"، أعلن فيه انفصاله عن "سمية" وتفرغه لرعاية أبنائه، متمنيا لها التوفيق.

وتزوّج الثنائي في 2017 بعد قصة حب شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خلافات عديدة مع الفنانة ريم البارودي خطيبة سعد السابقة، وأقاما حفل زفافهما بحضور الأهل والأصدقاء، وأهدى فيه "سعد" زوجته أغنية "أجمل حب".

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