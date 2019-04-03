شيرين عبد الوهاب بـ"الشورت" والبطن المكشوف في دبي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت المطربةُ المصرية شيرين عبد الوهاب عن المألوف في اختيار ملابسها بعد أن ظهرتْ بإطلالة جديدة في دبي، لفتت بها الأنظار إليها.

ونشرت الستايلست شيرين رضا، صورةً تجمعها بالفنانة شيرين وزوجها الفنان والمطرب حسام حبيب في دبي، حيث ظهرت الأولى بفستان مكشوف يكشفُ عن بطنها، بالإضافة إلى "شورت" أبرز أنوثتها وجمالها.

ومن جانبها سألت الفنانة راندا البحيري شيرين رضا عن اختيار ملابس شيرين لتُعلّق على الصفحة كاتبةً: "إنتي اللي مختارة الهدوم ولا إيه؟".

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وتواجدتْ شيرين عبد الوهاب في دبي، خلال الأيام الماضية، بعدما أحيت حفلًا ضخمًا حقّق نجاحًا كبيرًا، خاصةً أنه الحفل الأول لها بعد أزمة إيقافها عن الغناء في مصر.

يُذكر أن شيرين أثارت الجدل من جديد، بعد تصريحاتها التي عُرفت إعلاميًا بـ"أزمة البحرين"، وصدر قرار من نقابة الموسيقيين بإيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق.

ووجّه كثيرون لشيرين، اتهامًا بالإساءة لمصر في حفلها بالبحرين، بعدما قالت مداعبةً الجمهور في البحرين: "أنا هنا أتكلم براحتي في مصر ممكن يسجنوني".