قلة النوم تؤثر على النفسية والقدرة الجنسية

تؤثر قلة النوم على المهام اليومية للشخص وشعوره بالتعب والضعف العام، ومن أضرار قلة النوم، كما ذكرها موقع "healthline".

مرض السكري

قلة النوم تزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري.

زيادة الوزن

الحصول على ساعات كافية من النوم ينظم العديد من العمليات الحيوية في الجسم مثل الجوع، وعمليات الأيض المسؤولة عن حرق الدهون والسعرات الحرارية، وقلة النوم تزيد من إفراز هرمون جريلين الذي يعطي الشعور بالجوع، مما يعني تناول المزيد من الطعام، وبالتالي فمن ينامون لساعات أقل يصبحون عرضة للسمنة بنسبة ثلاثين بالمئة أكثر من غيرهم.

صعوبات في التعلم

قلّة النوم تقلل من القدرات العقلية والذهنية، ممّا يؤثر بشكل مباشر على القدرات التحصيلية في التعلم، والتذكر، والتفكير.

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الاكتئاب

الأرق يؤثر سلبا على النفسية، فحسب دراسات أجريت عام 2005، وجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ينامون بالعادة ساعات أقل من المفترض، والمشكلة الحقيقيّة بأن هذين العاملين متصلين، فقلة النوم تؤدي إلى الاكتئاب، والاكتئاب يؤدى إلى قلّة النوم، مما يستوجب آلية ما للخروج من هذه الحلقة.

مشاكل في البشرة

النوم لساعات تقل عن ثماني ساعات يوميّاً يقلل من نضارة البشرة، كما يؤدي إلى انتفاخها، ومفاقمة مشاكلها التي تسببها العوامل الخارجية مثل الشمس.

ضعف الرغبة الجنسية

قلّة النوم تؤدي إلى اختلال في الهرمونات، مما يعني توترًا أكبر، وطاقة أقل، وانخفاض في مستويات الهرمونات المسؤولة عن العملية الجنسية وبخاصة التستسترون عند الرجال.

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