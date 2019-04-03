الامارات | تتويج الشاعر السعودي سلطان السبهان أميراً للشعراء 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الشاعر السعودي سلطان السبهان أميراً للشعراء 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الشاعر السعودي سلطان السبهان بلقب "أمير الشعراء" في موسمه الثامن، لتبقى بذلك إمارة الشعر في السعودية للعام الثالث على التوالي. بينما حلت الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري في المركز الثاني في المسابقة التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي منذ عام 2007.

وقام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بتكريم الفائزين في المسابقة عقب ختام الحلقة الأخيرة من البرنامج مساء الثلاثاء على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، حيث قام بتتويج السبهان وقدّم له خاتم الشعر وبردته بالإضافة إلى جائزة مادية قيمتها مليون درهم إماراتي عقب حصوله على أعلى درجة من لجنة التحكيم ومن تصويت الجمهور، بينما حصلت صاحبة المركز الثاني الشاعرة شيخة المطيري على جائزة قدرها 500 ألف درهم إماراتي، وجاء الشاعر المصري مبارك سيد أحمد في المركز الثالث وحصل على 300 ألف درهم إماراتي، وحصل صاحب المركز الرابع الشاعر محمد الأمين جوب من السنغال على 200 ألف درهم، بينما فاز الشاعر عبدالمنعم حسن محمد من مالي على المركز الخامس وجائزة قدرها 100 ألف درهم إماراتي، وحصلت الشاعرة هبة الفقي من مصر على المركز السادس وجائزة 50 ألف درهم.