دليلك الصحي لاتباع نظام غذائي نباتي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت بنين شاهين إن النظام الغذائي النباتي يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، بشرط مراعاة تفادي التأثيرات السلبية المحتملة.

وأوضحت شاهين، خبيرة التغذية لدى فيتنس فيرست الشرق الأوسط، أن النظام الغذائي النباتي يساعد على إنقاص الوزن؛ إذ يبلغ متوسط وزن الشخص النباتي أقل بـ 2 إلى 4 كجم من الشخص، الذي يتناول اللحوم. ويرجع ذلك في الغالب إلى كمية السعرات الحرارية الموجودة في البروتين الحيواني، في الوقت الذي يحتوي البروتين النباتي على سعرات حرارية أقل.

كما يعمل النظام الغذائي النباتي على تحسين عملية الهضم نتيجة تناول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والألياف، التي تساعد على تهدئة القولون. ومن ناحية أخرى، قد تسبب المنتجات الحيوانية ومشتقات الحليب كاللبن والجبنة والبيض وحتى الشوكولاتة، حساسية لدى البعض، لذلك يمكن أن يساعد الحد من تناول هذه الأطعمة في التقليل من أعراض ما يُعرف بـ "عدم تحمّل الطعام" وفرص الإصابة بمتلازمة الأمعاء المتسربة.

ووفقا لجمعية التغذية الأمريكية يمكن أن يساهم الحد من استهلاك المنتجات الحيوانية أيضا في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسرطان.

خسارة الفيتامينات والمعادن

وأشارت شاهين إلى أنه يخفى على الكثير من الناس، الذين يختارون الحمية الغذائية النباتية، كمية الفيتامينات والمعادن، التي قد يخسرونها، وهو ما يستدعي الإلمام بمعلومات كافية حول كيفية الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن قدر الإمكان.

وأضافت أن التأثير السلبي الأكثر شيوعا للحمية النباتية هو نقص العناصر الغذائية، التي عادة ما نحصل عليها من المنتجات الحيوانية، ومن بينها:

- فيتامين ب 12

هو فيتامين ضروري لصحة الدماغ والجهاز العصبي

- أوميجا 3

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يلعب زيت السمك دورا هاما في التأثير على التركيز والذاكرة، وسلامة العين وتحسين الرؤية، وصحة المفاصل والجلد والشعر.

- الحديد

فمن دون الحديد لا يمكن للجسم إنتاج ما يكفي من المواد في خلايا الدم الحمراء لنقل الأوكسجين، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بالإعياء والضعف وشحوب الوجه والصداع وضيق التنفس وتقصف الأظافر وضعف الشهية.

- الزنك

الزنك هو المعدن، الذي يحتاجه الجسم لمحاربة الأمراض وإنتاج وتجديد الخلايا، كما أن له دور هام في التعافي من الإصابات. ويمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تساقط الشعر وضعف التركيز وانخفاض الإحساس بالذوق والرائحة.

ولتجنب الإصابة بنقص هذه العناصر، يتعين على متبعي الحمية الغذائية النباتية القيام بالتالي:

- استشارة اختصاصي تغذية لمعرفة المزيد عن العناصر النباتية، التي ينبغي تناولها لتجنب أي نقص في المعادن والفيتامينات

- تناول كميات كافية من المأكولات الغنية بالحديد والزنك وأوميغا 3 النباتي.

- إضافة المكملات الغذائية إلى الوجبات اليومية.

- إجراء فحوصات طبية سنوية لمعرفة نسب الفيتامينات والمعادن في الجسم.

وأشارت شاهين إلى أن كل النباتات تحتوي على كميات جيدة من البروتين، ومع ذلك فنوعية البروتين في النباتات مختلفة وتعتمد على نسبة الأحماض الأمينية؛ إذ توجد تسعة أحماض أمينية أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها. وهذه الأحماض الأمينية التسعة يمكن العثور عليها في الكينوا وبذور الشيا والحنطة السوداء وبذور القنب والسبيرولينا.