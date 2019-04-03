أحدث صيحات الموضة الرجالي في صيف 2019 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تمزج الموضة الرجالي في صيف 2019 بين الطابع الفخم والطابع الرياضي لتمنح الرجل إطلالة عملية ومريحة تغلفها الأناقة.

وقال خبير الموضة الألماني أندرياس روزه، أن الحدود بين ملابس العمل والملابس الكاجوال تذوب شيئا فشيئا في عالم الموضة الرجالي؛ حيث تستلهم الموضة هذا العام الكثير من عالم الملابس الرياضية.

وأضاف روزه، أن هذا الاتجاه يتجسد في تنسيق البذلة مع تيشيرت للحصول على إطلالة أنيقة وكاجوال في آن واحد. وتماشيا مع هذا الاتجاه تشهد الموضة هذا العام عودة قوية للصديري، الذي يطل بوجه عصري من خلال الألوان الجذابة والخامات الفخمة.

قميص البولو

ومن جانبه أشار خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس، إلى أن قميص البولو يمثل نجم الموضة الرجالي هذا الصيف؛ نظرا لأنه يجمع بين الطابع الأنيق والطابع الرياضي الكاجوال.

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وأوضح تومكينس، أن قميص البولو يمتاز بطابع كاجوال أكثر من القميص العادي، وفي الوقت نفسه يتمتع بطابع أكثر أناقة من التيشيرت العادي. وفي صيف 2019 يمتاز قميص البولو بنقوش هندسية، إلى جانب ملامحه المميزة، والتي تتمثل في الخطوط الرياضية واللوجو اللافت للأنظار.

ولا يتم تنسيق قميص البولو مع سروال جينز أو سروال شينو فقط، بل يمكن أيضا تنسيقه مع بذلة أو بليزر للحصول على إطلالة أنيقة وكاجوال في آن واحد “Smart Chic”.

قميص هاواي

وبدورها أشارت مستشارة المظهر الألمانية كاتارينا شتارلاي إلى أن موضة هذا الصيف تتألق أيضا بقميص هاواي، وهو يمتاز بنقوش الزهور والورود والأغصان، التي تشيع أجواء العطلات الصيفية.

وأضافت شتارلاي أن سروال الشينو يشهد رواجا كبيرا في عالم الموضة الرجالي هذا الصيف، وهو يمتاز بقصته الواسعة، كما أنه يطل بقصة تصير ضيقة بالاتجاه إلى أسفل ليحاكي الملابس الرياضية.