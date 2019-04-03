الطريقة الصحيحة لتنظيف طقم الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية كبار السن من إهمال تنظيف طقم الأسنان؛ نظرا لأن طقم الأسنان تتراكم عليه طبقة بلاك أيضا، والتي قد تلحق ضررا بالأسنان المحيطة من ناحية، وتتسبب انبعاث رائحة كريهة من الفم من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة، أن الأقراص الفوارة، التي تتم إذابتها في كوب ماء، لا تكفي وحدها لإزالة طبقة البلاك بشكل فعال.

لذا ينبغي تنظيف طقم الأسنان الجزئي أو الكلي جيدًا مرة في اليوم على الأقل بواسطة فرشاة أسنان ومنظف أواني تقليدي، مع مراعاة شطف طقم الأسنان بعد كل وجبة.