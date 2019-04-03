العصب السابع أو الوجهي، هو المتحكم في تعابير الوجه مثل الابتسامة والاعتراض والموافقة، وبحسب موقع first med، فهو عبارة عن اضطراب عصبي يؤثر في حركة عضلات الوجه، ويحدث ذلك في أحد جانبي الوجه، بشكل مفاجيء أو تدريجي دون ملاحظة. أسباب مخلتفة للعصب السابع حسب ما أوضحها الموقع منها: عدوى التهاب الأعصاب. صدمة قوية في الرأس. آلام الرقبة المتكررة دون علاج. يمكن أن تحدث الإصابة نتيجة أعراض جانبية للسكته الدماغية. خلل في وظائف الأذن الوسطى. نقص حاد في مناعة الجسم. وجود ألتهابات بكتيرية. كسر الجمجمة نتيجة حادث قوي. ورم مستمر في منطقة الرقبة. Advertisements تلف في أوتار الأذن. مرض بكتيري ناتج عن لدغة حشرة. الإصابة بهربس الأعضاء التناسلية. الجدري المائي. زيادة عدد كرات الدم البيضاء. أمراض الجهاز التنفسي. الحصبة الألمانية. فيروس النكاف. الانفلونزا B. مرض الحمى القلاعية. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر منها الإصابة بآلام الرقبة والتهابات الأذن الوسطى.. أسباب"العصب السابع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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