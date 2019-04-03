9 فوائد لليمون على الريق

لا ينكر أحد فوائد الليمون، لاحتوائه على فيتامين C، كما أنه ينتمي لفصيلة الحمضيات التي تتميز بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وذلك في العموم إلا أن لتناولة على الريق، أو على معدة فارغة فوائد عديدة، حسب ما ذكره موقع edisoninst، ومنها:

يزيد من مناعة الجسم

يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يعمل على تقوية مناعة الجسم.

يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة

تناول عصير الليمون الدافي على الريق يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم.

مقاوم للالتهابات

يحتوي الليمون على خصائص مضادة للبكتريا تساعد في مكافحة الألتهابات.

يخلص الجسم من السموم

لاحتوائة على نسبة كبيرة من المضادات الاكسدة.

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يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

يحتوى العديد من الفيتامينات

يحتوي على فيتامين C، ومصدر غني للبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والماغنيسيوم.

يحارب أمراض الشتاء

يعمل على محابة البرد وخاصة مع تناولة بشكل يومي على الريق فهو يساعد في مقاومة الأمراض.

يعالج الكثير من المشاكل الجمالية

يساعد في التخلص من آثار حب الشباب، والطفح الجلدي، ويقاوم التجاعيد، والبقع الداكنة في البشرة.

يساعد في حرق الدهون

يعمل عصير الليمون الدافيء على تعزيز عملية الهضم، وزيادة معدل حرق الدهون بالجسم، كما أنه يسهل عملية الهضم وبالتالي تنظيم حركة الأمعاء وجعلها طبيعية.

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