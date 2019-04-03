بعيدا عن الأطفال.. هذه التطعيمات مهمة للبالغين

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يهتم العديد من الأشخاص بمواعيد التطعيمات للأطفال وأنواعها، دون أن يدري البعض أن البالغين يحتاجون أيضًا لبعض التطعيمات المهمة، وذلك وفقا للعمر والحالة الصحية العامة والوظيفة.

وقال الدكتور ينس فاجنكنيشت، الممارس العام الألماني، إن كبار السن فوق الـ 60 عامًا يحتاجون إلى التطعيم ضد الإنفلونزا والهربس "الحزام الناري".

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وأضاف فاجنكنيشت، أن الأشخاص الذين يعانون من الروماتيزم أو أمراض الرئة المزمنة، يحتاجون إلى التطعيم ضد الإنفلونزا والالتهاب الرئوي. وينطبق ذلك أيضا بعد استئصال الطحال.

ويحتاج الأشخاص، الذين يعلمون في المجال الطبي، إلى التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، بالإضافة إلى التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع B.

وأشار إلى أن بعد تلقي التطعيم تظهر بعض الأعراض مثل التورم والألم الخفيف بموضع الحَقن والإنهاك والصداع وارتفاع درجة الحرارة بشكل طفيف. وتحتاج هذه الأعراض إلى الراحة؛ حيث لا يجوز ممارسة الرياضة لمدة يوم أو يومين، كما لا يجوز الذهاب إلى الساونا.