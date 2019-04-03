"لوري".. أول سيدة أفريقية "مثلية" تحكم "شيكاغو"

انتخبت لوري لايت فوت، عمدة شيكاغو المقبلة، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي اختيرت لقيادة ثالث أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان.

وواجهت لوري جولة إعادة تاريخية يوم الثلاثاء، ضد توني بريكوينكل، وهي أيضًا امرأة من أصل أفريقي، ولم يدخل العمدة رام إيمانويل في السباق الانتخابي، لأنه لم يكن يسعى لفترة ولاية ثالثة، بحسب "CNN".

ولوري تبلغ من العمر 56 عامًا، وهي مساعدة سابقة لمحامي الأمريكي، وتعرف نفسها بأنها "مثلية أسود فخورة" عندما تؤدي اليمين الدستورية، ستكون أول رئيس بلدية في مدينة ويندي سيتي "مثلية".

يذكر أنه عقب فضيحة "لاكوان ماكدونالد" حينما قام ضابط شرطة أبيض، بإطلاق النار على مراهق أسود 16 مرة، بينما كان يبتعد عن الشرطة، جرى تعيين لوري من قبل إيمانويل لرئاسة فرقة العمل المعنية بمسائلة الشرطة المنشأة حديثًا.

وفي الانتخابات العامة التي جرت في فبرايروالتي شملت 14 مرشحًا، كان لوري و بريك وينك، هما أفضل المرشحين، مما أدى إلى جولة إعادة بينهما يوم الثلاثاء، وستواجه لوري عدد من القضايا مثل الجريمة والعلاقات بين الشرطة والمجتمع.

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ولدى العمدة الجديد لوري أن تضع خطة لإصلاح الشرطة وتحسين العلاقات بين الشرطة والمجتمع مما سيعزز نوعية الحياة في المدينة ويشجع الناس - وخاصة الشباب الذين يرغبون في تكوين أسرة - على الانتقال إلى المدينة".

ويقول لوريجيو أستاذ علم النفس والعدالة الجنائية بجامعة لويولا في شيكاغو. "التصورات التي يخلقها عمدة جديد حول السلامة والشرطة يمكن أن تجعل المدينة مكانًا أكثر جاذبية للعيش ووقف تدفق السكان إلى الخارج"، وكانت تصدر مجموع الجرائم العنيفة في شيكاغو عناوين الصحف في السنوات الأخيرة، وفي عام 2016 ، سجلت المدينة أكبر عدد من جرائم القتل خلال عقدين، ولكن عمليات القتل انخفضت منذ ذلك الحين عام 2017 و2018.

وترجع الشرطة انخفاض العنف جزئيًا إلى توظيف المزيد من ضباط الشرطة، وتعزيز الشرطة المجتمعية.

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