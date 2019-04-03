ردت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، على متسائلة تطمح أن تكون أول فتاة مصرية تقود طائرة حربية، خلال حوارها مع برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "DMC".
وقالت "مرسي"، إنها فخورة بشدة بتلك الفتاة، موضحة أن عددا كبيرا من الفتيات في مصر الآن يريدون التطوع في الجيش المصري، كما أن المرأة المصرية قادرة على الدخول في كل المجالات والعمل بها.
وتابعت :" هناك بعض الدول منها الإمارات السيدات تلتحقن بالطيران الحربي".
كانت هذه تفاصيل خبر "القومي للمرأة": "العديد من الفتيات يريدن التطوع في الجيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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