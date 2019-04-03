"القومي للمرأة": "العديد من الفتيات يريدن التطوع في الجيش"

ردت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، على متسائلة تطمح أن تكون أول فتاة مصرية تقود طائرة حربية، خلال حوارها مع برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "DMC".

وقالت "مرسي"، إنها فخورة بشدة بتلك الفتاة، موضحة أن عددا كبيرا من الفتيات في مصر الآن يريدون التطوع في الجيش المصري، كما أن المرأة المصرية قادرة على الدخول في كل المجالات والعمل بها.

وتابعت :" هناك بعض الدول منها الإمارات السيدات تلتحقن بالطيران الحربي".

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