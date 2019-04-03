جيلان علاء: "مفيش مصرية نكدية فيه راجل منكد عليها"

ترى الكاتبة والممثلة جيلان علاء، أن السيدة المصرية ليست "نكدية"، قائلة إنها "فرفوشة جدًا". وأضافت خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E": "مفيش مصرية نكدية والست المصرية فيه راجل منكد عليها ولو ست قتلت جوزها يبقى جوزها عصبها". وتابعت: "الست المصرية فرفوشة جدا ولذيذة جدًا ودمها خفيف وحمولة والراجل بينكد عليها وفي الآخر بيقول هي نكدية". Advertisements واستطردت: "الست بتصغر دماغها عشان احنا دماغنا صغيرة واحنا كائن حساس وإحساسنا عالي والراجل هو السبب في أن الست تبقى نكدية". ​

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