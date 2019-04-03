بينها الأسد والجدي.. أبراج تشتهر بدقتها والتزامها

الدقة والالتزام تبدو لبعض الأشخاص شيئا صعبًا، خاصةً عندما يتعلق بالمواعيد، واحترامها هو احترام متبادل لا يقتصر على الطرف الملبي أو الملتزم به، بل يتعداه بالدرجة الأولى إلى الداعي إلى الموعد.

وهناك أبراج يٌعرف عنها حرصها الدائم في الدقة والالتزام والتي يٌضرب بها المثل وتعتبر قدوة لغيرها، رصد "هُن"، أبرز تلك الأبراج التي تشتهر بالدقة.

الدلو

تأتي الدقة والالتزام نتيجة التركيز في أصغر الأمور، فمولود "الدلو" يُعرف عنه بأنه شخص يعرف جيدًا كيف يركز في التفاصيل، وكيف يستنتج منها تفاصيل تصل به لنتائج أفضل.

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الأسد

تكمن دقة والتزام مولود برج الأسد في كونه دائمًا ما يمتلك خطة بديلة، في كل شيء فهو لا يحب أن يظهر قليل الحيلة، أو عاجزًا عن أي شيء، لذلك دائما ما يشتهر بالدقة.

الجدي

يُعرف مولود الجدي بالاجتهاد والجد والتفاني في العمل خلال حياته ويحرص على الالتزام، حتى يظل مجتهدا ولا يتهمه أحد بالتقصير.

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