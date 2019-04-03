دراسة: الجوز يبطئ نمو سرطان الثدي

توصل باحثون بجامعة مارشال الأمريكية، إلى أن تناول حفنة من الجوز بشكل يومي، يساعد على تغير التعبير الجيني ويبطئ نمو سرطان الثدي.

وقالت الدكتورة إلين هاردمن، المشرفة على الدراسة، في مقال نشرته مجلة "Nutrition Research"، إن "تناول الجوز يمكن أن يلعب دور العامل القادر على كبح نمو وتطور سرطان الثدي"، مضيفة: "لقد أثبتنا أن تناول 57 جراما من الجوز يوميًا خلال فترة أسبوعين يؤدي إلى تغير التعبير الجيني عند تشخيص سرطان الثدي".

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وأجرى الباحثون تجاربهم على الفئران، وبعد نجاح نتائجها، كرروها على مجموعتين من النساء اللواتي شخصت إصابتهن بسرطان الثدي، إذ تناولت نساء المجموعة الأولى يوميا 57 جراما من الجوز لمدة أسبوعين.

وبعد انتهاء هذه المدة، أظهرت التحاليل التي أجريت لهن بدء عملية موت الخلايا السرطانية المبرمج، وكذلك تعطل مسارات الإشارة التي تعزز هجرة خلايا الورم في الجسم، ما أشار إلى إمكانية تناول الجوز يوميا في كبح نمو وتطور سرطان الثدي، وخفض خطر الإصابة به واحتمال تكراره.

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