الشبشب يطل بوجه عصري أنيق هذا الصيف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يتربع الشبشب على عرش موضة الأحذية النسائية في صيف 2019؛ حيث تتضمنه تشكيلات الماركات العالمية مثل Zara و Mango و Miu Miu و Salvatore Ferragamo و Stella McCartney و Giuseppe Zanotti.
وأوضحت خبيرة الموضة الألماني كلاوديا شولتس، أن الشبشب يطل هذا العام بوجه عصري أنيق؛ ويأتي بخامات فاخرة مثل الساتان أو الجلد اللامع أو جلد به نقوش الحيوانات كجلد التمساح أو الثعبان.
كما يزهو الشبشب بألوان زاهية، خاصة الأحمر، ليتمتع بمظهر مفعم بالأنوثة والإثارة، في حين تنتشر موديلات أخرى بالفيونكة. ولتأكيد المظهر الأنيق يأتي الشبشب بكعب متوسط الطول.
وبفضل الطابع العصري الأنيق يمكن ارتداء الشبشب في العمل أيضا، وذلك بتنسيقه مع تنورة أنيقة وبليزر فخم.
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