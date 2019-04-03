هذا الزيت ينبوع جمال وشباب لبشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعد زيت بذور البروكلي بمثابة ينبوع جمال وشباب البشرة؛ لأنه يعتني بالبشرة بشكل مكثف من ناحية، ويحارب الشيخوخة من ناحية أخرى.

وقال فنان التجميل الألماني بيتر شميدينجر، إن زيت بذور البروكلي يحتوي على حمض الأراكيدونيك، الذي يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة، والتي تعاني من الشد.

كما يزخر زيت بذور البروكلي بفيتامين C، الذي يحارب الالتهابات والبثور، كما أنه يدعم إنتاج الكولاجين. ويحتوي هذا الزيت أيضا على فيتامين A، الذي يتمتع بتأثير مقشر، وبالتالي فهو يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة والتمتع ببشرة نضرة وشابة.

وبفضل تأثيره المضاد للأكسدة يحمي زيت بذور البروكلي البشرة من المؤثرات البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية والعوادم، وبالتالي يحمي البشرة من البقع الصبغية والتجاعيد.

كما يحتوي زيت بذور البروكلي على حمض الإروسيك، الذي يحارب التجاعيد ويعيد للبشرة شبابها. ويعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استعماله للعناية بالشعر أيضا؛ حيث إنه يمنح الشعر ملمسًا أملسًا من ناحية، ويعطيه لمعانًا يأسر الألباب من ناحية أخرى.

وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية ينصح شميدينجر باستعمال زيت بذور البروكلي المعصور على البارد، مع إمكانية وضعه على البشرة أو الشعر مباشرة أو إضافة بضع قطرات منه إلى مستحضرات العناية اليومية والشامبو.

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يعد زيت بذور البروكلي بمثابة ينبوع جمال وشباب البشرة؛ لأنه يعتني بالبشرة بشكل مكثف من ناحية، ويحارب الشيخوخة من ناحية أخرى.

وقال فنان التجميل الألماني بيتر شميدينجر، إن زيت بذور البروكلي يحتوي على حمض الأراكيدونيك، الذي يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة، والتي تعاني من الشد.

كما يزخر زيت بذور البروكلي بفيتامين C، الذي يحارب الالتهابات والبثور، كما أنه يدعم إنتاج الكولاجين. ويحتوي هذا الزيت أيضا على فيتامين A، الذي يتمتع بتأثير مقشر، وبالتالي فهو يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة والتمتع ببشرة نضرة وشابة.

وبفضل تأثيره المضاد للأكسدة يحمي زيت بذور البروكلي البشرة من المؤثرات البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية والعوادم، وبالتالي يحمي البشرة من البقع الصبغية والتجاعيد.

كما يحتوي زيت بذور البروكلي على حمض الإروسيك، الذي يحارب التجاعيد ويعيد للبشرة شبابها. ويعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استعماله للعناية بالشعر أيضا؛ حيث إنه يمنح الشعر ملمسًا أملسًا من ناحية، ويعطيه لمعانًا يأسر الألباب من ناحية أخرى.

وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية ينصح شميدينجر باستعمال زيت بذور البروكلي المعصور على البارد، مع إمكانية وضعه على البشرة أو الشعر مباشرة أو إضافة بضع قطرات منه إلى مستحضرات العناية اليومية والشامبو.