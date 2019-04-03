- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتحر مؤسس وعازف جيتار فرقة “بوتليتا دي خيريث” لموسيقى الروك، أرماندو فيجا جيل، البالغ من العمر 64 عاما.
فرقة “بوتليتا دي خيريث”، أنتحر بعدما نشر خطاب على حسابه الشخصي بموقع التديونات القصيرة “تويتر” يقول فيه: إنها تهم بالاعتداء الجنسي على قاصر بشكل زائف ومجهول.
السلطات كانت قد أكدت العثور على أرماندو فيجا جيل، متوفياً في منزله بالعاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي.
الموسيقي كان قد كتب: إنه اُتهم عبر وسم “هاشتاغ” على موقع التواتصل الاجتماعي “تويتر” (#مي تو مكسيكان ميوزيشانز) بالتحرش والاعتداء على امرأة، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاماً.
خطاب فيجا جيل جاء فيه: سأقول وبشكل قاطع، إن هذا الاتهام زائف، دعوني أوضح الأمر بأن موتي ليس بدافع الاعتراف بالذنب، بل على العكس إنه إعلان رئيسي عن براءتي، أردت فقط أن أصلح المسار الذي سيسلكه ابني في المستقبل.
أرماندو فيجا جيل أنهى خطابه قائلا: لا تلوموا أي شخص عن وفاتي، إن هذا الانتحار قرار واعٍ، وطوعي، وحر، وشخصي.
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار نجم الروك أرماندو فيجا جيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.