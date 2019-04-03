مايا مرسي: لم أطرد "الجدات" من "القومي للمرأة".. وهذه تفاصيل الواقعة

نفت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تنظيم المجلس حوارًا مجتمعيًا حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه، ومنع حضور عدد من المواطنات المتضررات من القانون، كما نفت طردها للجدات من المجلس القومي للمرأة.
وأضافت "مرسي"، خلال حوارها في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، الذي يُعرض على قناة "DMC"، أنها لم تطرد الجدات من المجلس، ولكن هناك جدة تُدعى ميمي جاءت للمجلس القومي للمرأة أثناء اجتماع مغلق لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، واقتحموا المجلس هي وعدد من الجدات.
وتابعت: "هما اقتحموا أثناء الاجتماع وطالبوا بوجود مادة استضافة بقانون الأحوال الشخصية وظلوا يصرخون"، فيما قامت مايا مرسي بعرض صور الاقتحام على الشاشة لتدعم مصداقيتها بالصور، وتم إخراجهم من المجلس.
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