"مودة": "التضامن" ستنشئ مكاتب للاستشارات الأسرية في جميع المحافظات

قالت الدكتورة رمزة حسين صدقي، مدير مشروع "مودة" لتأهيل الشباب للزواج، إن وزارة التضامن ستنشئ مكاتب متخصصة للاستشارات الأسرية في كافة المحافظات، بالتزامن مع إعداد دار الإفتاء والكنيسة بإعداد برامج للمقبلين على الزواج.
وأضافت "صدقي"، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على قناة "ON E"، إلى أن الشباب لا يمتلك الوعي الكامل لتكوين الأسرة، وغير قادر على مواجهة ضغوط الزواج، لذلك يلجأ إلى الطلاق.
وأوضحت أن برنامج "مودة " يُوعي الشباب بأهمية اختيار شريك الحياة الصح، من خلال اختيار شريك متقارب في المستوى التعليمي والاجتماعي والثقافي، حتى لا ينتهي الزواج بالطلاق، موضحة أن هناك اقبالًا كبيرًا من الطلبة في الجامعات على حضور دورات "مودة" للتأهيل للزواج.
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