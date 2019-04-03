مايا مرسي: مبادرة السيسي لعلاج سرطان الثدي حلم يتحقق لسيدات مصر

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن عدد السيدات فوق سن الـ40 عامًا في مصر نحو 11 مليون سيدة، وهذا هو المستهدف من مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، موضحًا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر على علاج سرطان الثدي حلم يتحقق لسيدات مصر.

وأضافت "مرسي"، خلال حوارها في برنامج "مساء DMC"، الذي يُعرض على قناة "DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، أن كثير من الرجال يتركوا زوجاتهم بهذا المرض، "إما السيدات دي بتطلق أو بتفضل تأجل علاجها لكي تفي باحتياجات أولادها".

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت أن سرطان الثدي هو ثاني سبب لوفيات السيدات.

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