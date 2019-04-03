قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتعامل مع كبار السن في مصر على أنهم مثل أبنائهم، ومع صغار السن على أنهم مثل أشقائه، موضحة أنها لا تجد كلمة تصف بها ما يقوم بها الرئيس تجاه المرأة سوى أنه "جابر بخاطرها".
وأضاف "مرسي"، خلال حوارها في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "DMC"، أن اختيار الرئيس السيسي يوم المرأة للإعلان عن حزمة من القرارات من بينها إعادة هيكلة الأجور يصدر للعالم أن المرأة المصرية هي الداعم الأساسي للأسرة بكل المقاييس.
وأوضحت أن السيدة وزيرة اقتصاد المنزل، وهي التي تتحكم فيه وتنفق داخله، معربة عن املها في ألا ينتج عن زيادة الأجور، زيادة في أسعار السلع، مشددة على أن السيسي انحاز للمواطن والمواطنة في حقهم في الحصول على المعاشات.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا مرسي: السيسي "جبر بخاطر" المرأة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.