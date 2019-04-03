مايا مرسي: السيسي "جبر بخاطر" المرأة المصرية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتعامل مع كبار السن في مصر على أنهم مثل أبنائهم، ومع صغار السن على أنهم مثل أشقائه، موضحة أنها لا تجد كلمة تصف بها ما يقوم بها الرئيس تجاه المرأة سوى أنه "جابر بخاطرها".

وأضاف "مرسي"، خلال حوارها في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "DMC"، أن اختيار الرئيس السيسي يوم المرأة للإعلان عن حزمة من القرارات من بينها إعادة هيكلة الأجور يصدر للعالم أن المرأة المصرية هي الداعم الأساسي للأسرة بكل المقاييس.

وأوضحت أن السيدة وزيرة اقتصاد المنزل، وهي التي تتحكم فيه وتنفق داخله، معربة عن املها في ألا ينتج عن زيادة الأجور، زيادة في أسعار السلع، مشددة على أن السيسي انحاز للمواطن والمواطنة في حقهم في الحصول على المعاشات.

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