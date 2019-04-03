منسق "مودة": وقوع 542 حالة طلاق يوميا في 2017

قال الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة لتأهيل الشباب للزواج، إن المجتمع المصري يمتاز بالتمسك الأسري، موضحًا أنه تم إعداد دراسة لمعرفة نسبة الطلاق في مصر، وتبين أن هناك 198 ألف حالة طلاق حدثت في عام 2017، بمعدل 542 حالة يوميًا.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن مشروع مودة لتأهيل الشباب للزواج بدأ بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير التضامن الدكتور غادة والي، حيث إن بقاء الأمر دون إيجاد حل واضح، يؤدي إلى انهيار الأسرة.

وأكد المنسق التنفيذي لمشروع مودة لتأهيل الشباب للزواج، أن أعلى نسب طلاق وجدت في محافظة القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، ولهذا يعمل البرنامج على تصحيح الفكر الخاطئ لدى الشباب المتعلق بالذمة المالية المرأة، خاصة أن البعص يعتقد أن عمل المرأة أساسي لمساعدة الرجل وهذا خاطئ تمامًا.

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