نهاد أبو القمصان: لا يوجد قانون يُجرم الزواج المبكر في مصر

قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، الناشطة الحقوقية في مجال حقوق المرأة، إنه لا يوجد تشريع في مصر أو قانون يُجرم الزواج المبكر، ولكن قانون الطفل وكذلك قانون الأحوال المدنية يمنعان توثيق الزواج تحت سن الـ18 عامًا.
وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على قناة "CBC"، أن الأهالي يتحايلون على هذا القانون من خلال الضغط على المأذون بكتابة عقد زواج عرفي لمن هن دون سن الـ18 وبعد ذلك يتم تعديله.
وتابعت: "كل مأذون معاه دفتر يُسمى إثبات الزواج، الناس تروح تقوله اعملنا ورقة عرفي لحد ما يوصل سنها 18 سنة وبعدين وثقه بشكل رسمي".
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