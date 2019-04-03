أعراض تنذر باحتمالية الإصابة بالفشل الكلوي

عندما يمنع مرض معين الكلى من أداء وظيفتها يؤدي إلى إصابة الكلى بالأمراض من بينها الفشل الكلوي ومن أعراضه كما ذكرها موقع "بولد سكاي". انخفاض كمية البول نقص الشهية صعوبات النوم انقباض العضلات ضيق النفس الإصابة بنوبات أو غيبوبة في الحالات الشديدة ألم أو ضيق في الصدر Advertisements وهناك بعض المضاعفات المرتبطة بالإصابة بالفشل الكلوي، والتي تتمثل في احتباس السوائل تتضرر قدرة الكلية على إفراز فائض السوائل مما يؤدي لتطور وذمات في الأطراف أو في الرئتين بالإضافة لضغط الدم المرتفع. اضطراب ضربات قلب يتضرر إفراز البوتاسيوم، وقد يرتفع مستواه في الدم بشكل سريع مؤديا لاضطراب نظم القلب الأمر الذي يمكنه أن يؤدي إلى الموت. كسور في العظام تعمل الكلى على موازنة مستويات الفوسفور والكالسيوم في الدم وهما عنصران حيويان لبناء العظام. ​

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