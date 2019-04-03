فوائد الليمون للصحة.. الوقاية من السرطان والحماية من تساقط الشعر

يدخل الليمون في العديد من الأطعمة والوصفات، ويُوضع على الكثير من السلطات، وتعد فوائد الليمون كما ذكرها موقع "daily medical" كالآتي:

جهاز المناعة

يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة كما يساعد على علاج بعض الأمراض والوقاية منها مثل نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق والزكام والسعال والنقرس.

الجهاز الهضمي

يساعد الليمون على علاج مشاكل الجهاز الهضمي وعسر الهضم كما يخفف من الشعور بالقيء والغثيان كما يحفز عمل إنزيمات الأمعاء، كما يساعد على طرد الديدان من المعدة والأمعاء، كما أنه مضاد للجراثيم، ويعالج الإمساك.

صحة القلب

يحتوي على بعض المركبات التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، كما ينقي الدم من السموم ويقوي القلب.

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للوقاية من السرطان

يحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة وبعض العناصر الهامة التي تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، بالإضافة إلى حماية الجسم من الإصابة بمرض السرطان.

فترة الحمل

يساعد الليمون على وقاية الأم الحامل من الإصابة بالأمراض ويحميها من العدوى، كما يساعد على امتصاص الحديد في جسمها، ويعمل على تغذية الجنين ووقايته من التشوهات.

يحمي من تساقط الشعر

يحتوي الليمون على الكثير من المواد النشطة، التي لها تأثير جيد على بصيلات الشعر وفروة الرأس، يستخدم عصير الليمون بطرق عديدة لتحسين بريق وشكل الشعر. يفيد عصير الليمون في علاج قشرة الشعر وتساقطه. يساعد على التخلص من الدهون المفرطة في فروة الرأس وتنظيفها.

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