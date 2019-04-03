الامارات | عروض عالمية بـ 4 لغات في «القرائي للطفل»

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض عالمية بـ 4 لغات في «القرائي للطفل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحفل الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب هذا العام، تحت شعار «استكشف المعرفة» في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 17 - 27 أبريل الجاري، بمجموعة من العروض المسرحية، التي تقدم بأربع لغات: العربية والإنجليزية والهندية والأردية، لتستهدف جميع زوار المهرجان، وتعرض للصغار مجموعة من الرسائل والقيم الإنسانية النبيلة.

وتستضيف خشبة المهرجان، مسرحية «القطاوة» الكويتية، بطولة كلّ من الفنانين بدر الشعيبي، وعبدالعزيز لويس، وعبدالله عباس، وناصر عباس، وجاسم عباس، ورهف العنزي، وإيمان الحسيني، ومحمد المسلم، ورهف محمد، وفهد الصالح، وناصر الدوسري، الذين يشاركون بفقرات استعراضية تشويقية بشخصيات «القطط» في سيرك مهجور، حيث يتأجج الصراع بين الخير والشر، ليأخذ الزوار في رحلة للبحث عن حقائق وأحداث المسرحية بطريقة تجمع بين المرح والتعلم.

وسيكون زوار المهرجان على موعد مع المسرحية الاستعراضية الكويتية «تومورو»، وهي عمل موجه إلى الأطفال، بطولة الفنانات شجون الهاجري، روان مهدي، غدير سبتي، وديمة أحمد، ورهف العنزي، وعبدالله عبدالرضا. وتدور الأحداث حول الطفلة «آني»، التي تلعب دورها الهاجري، وتخوض رحلة مليئة بالمغامرات بحثاً عن أبويها اللذين أضاعاها منذ زمن، وتتصاعد الأحداث.

وفي عمل مسرحي بعنوان «عرض تحت الماء»، سيختبر الحضور متعة عيش مغامرات حورية البحر وصديقتها تحت الماء، بطريقة تفاعلية. وبينما سيخوض زوار المهرجان تجربة مختلفة مع عرض«المستكشفون الكونيون»، وهي مهمة خاصة للتعرف إلى المجرات والكواكب الجديدة بعرض فضائي ممتع، سيأخذهم عرض «العودة من المستقبل» إلى قصة شيقة مع مخترع مجنون وصديقه مبتكر آلة الزمن في جولة مع رحلاتهما العجيبة.

وسيحظى زوار المهرجان، أيضاً، بفرصة للاستمتاع بمجموعة من الاستعراضات المضيئة، التي تقدمها مجموعة «الباليرينا» الموسيقية من أوكرانيا، إذ سيقدم الراقصون مجموعة من عروض البالية، فيما تصطحب فرقة «واكازو قروب» من لبنان الجمهور في رحلة مع عرض «العوالم السحرية»، وهي قصة تجري أحداثها في أعماق البحار، وذلك للعثور على مكان جديد يصلح للعيش بسلام.

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وتطل عائلة «لوكناوي» المكونة من العم تشاكّان وزوجته وأطفالهما الستة المفعمين بالطاقة، على جمهور المهرجان ضمن مسرحية «تشاتشا تشاكّان إن أكشن»، لفرقة بزمِ اردو، وهي مسرحية هزلية، تدخل الحضور في حالة من البهجة. كما تقدم الفرقة مسرحية «بيج بي قصة»، وتجسد ملامح من النظام التعليمي الهندي بشكل ساخر، وتصوّر الحياة الطلابيّة لشقيقين طباعهما مختلفة.

17

أبريل الجاري ينطلق

المهرجان الذي

يستمر حتى 27

من الشهر نفسه.