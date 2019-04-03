الامارات | أفراح البلوشي والنايلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والنايلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم محمد علي سعيد البلوشي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلهم حمد إلى كريمة سالم خليفة محمد النايلي، وذلك بصالة أفراح الهيلي في العين. حضر الحفل عدد من أعيان قبيلتي البلوشي والنايلي، وعدد من ضباط الشرطة والقوات المسلحة ورجال الأعمال، وتخللت الحفل عروض فنية تراثية إماراتية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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