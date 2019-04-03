الامارات | فستان الزفاف بإطلالة جريئة في موضة 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن فستان الزفاف بإطلالة جريئة في موضة 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة «إن ستايل» الألمانية، أن فستان الزفاف ثنائي القطعة يمثل أحدث صيحات الموضة في 2019 ليمنح العروس إطلالة جريئة غير تقليدية، تعكس تفرد أسلوبها في ليلة عمرها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن فستان الزفاف ثنائي القطعة يتألف من توب يزدان بالدانتيل أو الكرانيش أو يأتي بقصة شفافة أو قصيرة كاشفة للبطن، في حين تأتي التنورة بقصة ضيقة أو تتألق بقصة انسيابية وفضفاضة أو تتجمل بقصة كاجوال لإطلالة أكثر جرأة وتحرراً.