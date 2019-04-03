الامارات | 600 طالب وطالبة في احتفالية «ساعة الأرض»

شكرا لقرائتكم خبر عن 600 طالب وطالبة في احتفالية «ساعة الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عن مشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة، وعدد من كبار الشخصيات، في احتفالها بـ«ساعة الأرض»، التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث أسهمت فعالية «مسيرة الورق»، التي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة بهذه المناسبة، في جمع أكثر من 500 كغم من الورق لإعادة التدوير، ما أسهم في التخفيف من انبعاثات 9.7 أطنان مترية من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 56 مليون وحدة حرارية بريطانية، وحفظ 43 شجرة من القطع، وتوفير ثمانية أمتار مكعبة من حجم مكب النفايات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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