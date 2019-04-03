الامارات | «شرم الشيخ للمسرح».. فنانون من 30 دولة في دورة «جورج سيدهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرم الشيخ للمسرح».. فنانون من 30 دولة في دورة «جورج سيدهم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في المنتجع المطل على البحر الأحمر بمصر، بمشاركة فنانين من نحو 30 دولة عربية وأجنبية.

وتحمل الدورة اسم الممثل المصري جورج سيدهم (80 عاماً)، الذي أقعده المرض عن العمل منذ أكثر من 20 عاماً. وتذكره المهرجان بعرض فيلم تسجيلي عن مشواره الفني، وإصدار كتيب يستعرض سيرته وأعماله.

وتسلم التكريم عنه، لتعذر حضوره إلى المهرجان، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، أشرف زكي.

كما كرّم المهرجان في الافتتاح المخرج والمؤلف المسرحي الدنماركي يوجينيو باربا، والممثلة الفرنسية كاترين مارناس، والكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله، والممثل المصري محيي إسماعيل، والممثلة المصرية ليلى طاهر، والممثل المصري مصطفى شعبان.

وشمل برنامج الافتتاح في قصر ثقافة شرم الشيخ فقرة غنائية للجزائرية كريمة نايت، باللغتين العربية والفرنسية.

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وتتوزع عروض المهرجان الذي تنظمه جمعية نادي المسرح المصري للثقافة والفنون على ثلاث مسابقات، الأولى هي المسابقة الرسمية، وتتنافس فيها ستة عروض، والثانية مسابقة عروض المونودراما، وتتنافس فيها أربعة عروض، أما الثالثة فمسابقة الفضاءات المسرحية غير التقليدية وعروض الشارع، وتضم أربعة عروض. وجاءت العروض من مصر وإيطاليا وإسبانيا وكندا والبحرين والإمارات والكويت والعراق وسورية وفلسطين وسلطنة عمان، إضافة إلى فرنسا، ضيف شرف الدورة.

وبجانب العروض المسرحية، ينظم المهرجان 14 ورشة في مختلف فنون وعناصر العرض المسرحي، يقدمها مسرحيون من مصر والعراق وفلسطين والدنمارك وسريلانكا. ويستمر المهرجان حتى السابع من أبريل الجاري.

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عروض تتنافس

في المسابقة

الرسمية للمهرجان.