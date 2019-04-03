شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شاباً وشابة يتنافسون في «تحدي 24 ساعة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت مؤسسة الإمارات - التي تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية ورفع كفاءات الشباب - «تحدي 24 ساعة»، بالتعاون مع مبادرة «منارة الأمل»، برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المبادرة الهادفة إلى تعزيز وحدة الشباب، من خلال مبادرات خيرية تتناول أهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة. يهدف «تحدي 24 ساعة» الذي شارك فيه 30 شاباًَ وشابة، إلى خلق بيئة إبداعية لشباب دولة الإمارات، حيث تتعاون ألمع العقول الشابة المبدعة لتوليد أفكار وحلول مبتكرة للتحديات، التي تواجه مختلف الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص. تطرح الشركات والمؤسسات المختلفة أكبر تحدياتها على الشباب، ومن ثم تجتمع الفرق الشبابية في عملية عصف ذهني مدتها 24 ساعة يعرضون بعدها ما توصلوا إليه من أفكار على الشركة صاحبة الطرح لاختيار أكثر الحلول إبداعاً وملائمة لطبيعة التحدي. ويمثل «تحدي 24 ساعة» تشجيعًا للشباب على إطلاق أفكارهم وطاقاتهم الابداعية، كما يمكنهم من المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية، وتقديم المساعدة لمختلف شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وهو ما يعدهم بطريقة مميزة لدورهم المنشود كقادة للمستقبل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 30 شاباً وشابة يتنافسون في «تحدي 24 ساعة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.