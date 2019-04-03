الامارات | دبي تستقبل نجوم البهجة ومصنع الضحك

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقبل نجوم البهجة ومصنع الضحك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل دبي مجموعة من أشهر نجوم عروض الـ«ستاند آب كوميدي»، إذ تشهد المدينة نمواً على ساحة هذا النوع من الفنون، الذي يحظى بإقبال جماهيري، والذي رافقه تأسيس أماكن عدة متخصصة في تقديم هذا اللون من البهجة.

وتستقبل وجهات عدة في دبي، على مدار العام، العديد من النجوم والمشاهير من مختلف أنحاء العالم، ما شجع أشهر الفنانين الكوميديين على الحضور إلى دبي، وتقديم فنّهم الذي يرسم البسمة على الوجوه لجمهور يعشق قضاء أمسيات ممتعة.

ويعد «مصنع الضحك» من بين أشهر الأماكن في دبي، التي تستضيف عروض استاند أب كوميدي، واحتفل النادي أخيراً بذكرى تأسيسه الـ22 من خلال تقديمه عروضاً كوميدية جذبت مجموعة من أشهر المواهب من حول العالم. وقال مؤسس «مصنع الضحك»، جايل كلوف: «لقد ظهر على مسرحنا كثيرون من مشاهير الكوميديا، من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، ممن قدموا عروضهم للجمهور في قاعة العرض التي كانت تكتظ بأكثر من 1000 شخص، ومن بينهم راسل بيتيرز، ومايكل مكلنتاير، وفرانكي بويل، وسارة ميليكان، وجاسون مانفورد، وغيرهم». وأضاف أن «دبي ترحب بأساطير الكوميديا من حول العالم، لتقديم فنّهم المبهر للجمهور هنا». وخلال الفترة المقبلة، ستستضيف دبي مجموعة من عروض «استاند أب كوميدي» المضحكة، وتستقبل نخبة من نجوم هذا الفن.

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