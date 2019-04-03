الامارات | أفراح الشيخ والزرعوني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام يوسف عبدالهادي الشيخ، حفلاً بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة عبدالرحيم حسن الزرعوني حضر الحفل، الذي أقيم في مدينة أبوظبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل عروض فنية متنوّعة من وحي التراث الإماراتي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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