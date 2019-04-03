الامارات | زيت الورد يزهر على بشرتك وشعرك

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت الورد يزهر على بشرتك وشعرك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد زيت الورد وصفة لجمال البشرة والشعر؛ إذ يمنح البشرة مظهراً نقياً ونضراً وملمساً ناعماً ومخملياً، ويضفي على الشعر لمعاناً وبريقاً.

وأوضح خبير التجميل الألماني باتريك مالدينغر، أن زيت الورد يعد مثالياً للبشرة الجافة والبشرة، التي تميل للشوائب بصفة خاصة؛ إذ يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة، ويحارب الالتهابات، ويساعد على تحفيز سريان الدم، كما يعمل على ترطيب البشرة.

ويمتاز زيت الورد أيضاً بتأثير مضاد للأكسدة بفضل احتوائه على فيتامين A والبيتا كاروتين، ما يجعله سلاحاً فعالاً لمحاربة التجاعيد والندوب والبقع الصبغية.

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ويمكن وضع زيت الورد على الوجه مباشرة، أو إضافته إلى مستحضرات العناية اليومية، كما يمكن إضافته إلى جل الاستحمام أو ماء الاستحمام أو إلى لوشن الجسم.

وللحصول على شعر لامع يمكن إضافة زيت الورد إلى الشامبو، كما يمكن مزجه مع زيت جوز الهند لتحضير ماسك للشعر لمدة 15 دقيقة؛ إذ يعمل هذا الماسك على تهدئة فروة الرأس المتهيجة من ناحية، ويمنح الشعر بريقاً من ناحية أخرى.