في ذكرى وفاته.. تعرف على المرض الذي أودى بحياة أحمد خالد توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي جودة: تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى وفاة العراب أحمد خالد توفيق، الذي رحل عن عالمنا، في 2 أبريل 2018، عن عمر ينهاز الـ55 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، نتيجة لاضطراب ضربات القلب البطيني، فما أسباب الإصابة بهذا المرض، وأعراضه، وطرق الوقاية منه؟ امزيد عن المرض الذي أودى بحياة أحمد خالد توفيق.. اضغط هنا

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