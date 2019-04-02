مبروك عطية عن منح العاملات إجازة خلال الدورة الشهرية: "كشف لسترهن"

استنكر الشيخ مبروك عطية، الداعية الإسلامي، منح إحدى الشركات الخاصة العاملات لديها يوم عطلة في موعد الدورة الشهرية، قائلا، "المرأة في ديننا شأنها الستر، واتعجب ممن يحاولون كشف هذا الستر".
وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، "السماح للمرأة بالحصول على إجازة من العمل أثناء فترة الحيض هو كشف لسترها".
وأوضح الداعية الإسلامي، أن فترة الحيض للمرأة هي أذى للرجال وليس للنساء، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من ممارسة المرأة عملها في تلك الفترة.
قررت شركة "Shark And Shrimp" المتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني، منح الفتيات العاملات بها إجازة مدفوعة الأجر خلال الدورة الشهرية، لتخفيف المعاناة النفسية والجسدية التي يمررن بها في هذا الوقت من كل شهر.
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