استشاري نفسي: احذري ..تدليل الذكر في الصغر يدمر عقله

قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، إن التربية الخاطئة تقتل الطموح.
وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "dmc": "يلاحظ في بعض المجتمعات منها المجتمع المصري بيدللوا الذكر عن الأنثى، والدلال دا أكثر شيء قاتل للطموح" ويجعل الرجل مدلل طول الوقت .
وتابع أن ذلك يسبب دمار أجزاء في المخ عند الكبر، "كذلك العقاب الإيجابي اللي فيه رعب أو تخويف قاتل للطموح".
واوضح أن "أصعب ما يواجه الزوجين بعد الزواج إذا كان أحد الزوجين غير طموح هو التبلد والملل والذي يعتبر قاتلا للعلاقة الزوجية".
وتابع أنه لابد من التحفيز بطريقة غير مباشرة، لأن الكلام المباشر يتحول إلى العكس، "بتقلب عِند لو الطريقة غلط، ولازم يبقى التحفيز من الزوجة للزوج أو العكس تكون بأشكال مختلفة مش بلون واحد عشان يكون الإنجاز أكثر والوصول".
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