أبرزهم ميسي.. مشاهير تغلبوا على التوحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي يختلط الأمر لدى البعض أن التوحد نوع من التخلف العقلي، والإعاقة، ولكن الأمر ليس كذلك فالتوحد هو اضطراب في النمو يؤثر على التركيز والاستيعاب لدى الطفل، وتظهر أعراضه في أغلب الأحيان بعد سن الرابعة، وإذا تم التعامل معه بشكل جيد يتغلب المصاب على مرضه. امزيد عن مرض التوحد.. اضغط هنا

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