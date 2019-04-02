لربات المنازل.. 4 نصائح فعالة لتدبير احتياجات البيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

تدبير احتياجات المنزل وفقًا لميزانية محددة شهرية أمر ليس بالسهل على ربات البيوت، إذ يتعرض كثير منهن لمشكلة عدم قدرتهن على شراء كل ما يردن وفق الإمكانات المتاحة.

هناك بعض النصائح والخطوات التي يمكن إتباعها شهريًا توفر لكِ بعض المال، وتمكنك من شراء احتياجاتك كاملة- وفق ما نشره موقع "Cnbc".

- لا تتجنب بضائع المحلات

البضائع التي تحمل أسماء المحلات تكون عادة بنفس مكونات بضائع العلامات المشهورة ولكنها ارخص ثمنًا.

- ازرع طعامك

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هناك العديد من الخضراوات وخاصة الورقية سهلة الزراعة ولا تحتاج إلى مساحات كبيرة بالطبع هي الخيار الأفضل بكثير من شرائها وتخزينها.

- الشراء في الموسم

شرائك للخضار والفواكه في موسمها يوفر الكثير حيث تكون ارخص بكثير من باقي الأوقات.

- التخطيط

كتابة ما تريد شرائه والألتزام به يوفر عليك الكثير، إذ ستمنعك هذه الطريقة من شراء ما لست بحاجة إليه.