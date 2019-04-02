التدخين أحد أسبابه.. ما هو مرض البورجر النادر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يعتبر مرض بورجر أو إلتهاب الوعائي مرضًا نادرًا يصيب منطقة الشرايين والأوردة الموجودة في الذراعين أو الساقين، وهو ما يسبب ألتهاب الأوعية الدموية ويؤدي إلى تورمها ويمكن أن تصبح مسدودة بالتجلطات الدموية.

ومن أكثر المخاطر التي يسببها هذا المرض هو تلف أو تدمير أنسجة الجسم، بداية من اليدين والقدمين، حتى يصل إلى المناطق الأكبر من الذراعين والساقين.

وتتمثل أعراض الإصابة بمرض البورجر- وفق ما نشره موقع "webmd".

- شعور بألم بسيط في الساقين واليدين، وقد يظهر ويختفي. ويزداد الألم مع الحركة ويخف عندما توقف ذلك النشاط.

- حدوث تقرحات مفتوحة مؤلمة في أصابع اليدين والقدمين.

- تغير لون أصابع كلًا من اليدين والقدمين إلى لون شاحب.

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- يحدث التهاب بطول وريد أدنى سطح الجلد مباشرة نتيجة لجلطة دموية في الوريد.

أسباب الإصابة بمرض البورجر

ومن الصعب معرفة السبب الحقيقي وراء الإصابة بهذا المرض، ولكن ذكرت كثير من الدراسات أن التدخين يلعب دورًا واضحًا في الإصابة به، في حين أن العلاقة بين التبغ ومرض البورجر ليست واضحة تمامًا.

فيما يشتبه الأطباء في أن بعض الأشخاص قد يصابون به بسبب عوامل وراثية، ومن المحتمل أيضًا أن يكون هذا المرض بسبب الاستجابة المناعية حيث يُهاجم الجهاز المناعي في الجسم الخلايا والأنسجة السليمة بطريق الخطأ.

الطرق العلاجية

أما عن الطرق العلاجية، قد تساعد العلاجات المسكنة في إزالة الألم من المناطق المصابة، لكن الطريقة الوحيدة للتقليل من تأثير مرض برجر هي الإقلاع عن التدخين. وفي حال كنت تواجه صعوبة في الإقلاع، قد يساعدك طبيبك لإيجاد البرنامج المناسب لك.