تخلص منها لهذا السبب.. كيف تختار فرشاة الأسنان المناسبة لك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
تختلف أشكال وأحجام وألوان فرش الأسنان المباعة في المحال التجارية والصيدليات، ما يجعل اختيار واحدة منهم أمرًا محيرًا يحتاج إلى معرفة الأنسب للأسنان.
شعيرات الفرشاة
ينصح الغالبية العظمى من الأطباء باختيار الفرشاة ذات الشعيرات الناعمة، حيث تعتبر الأفضل في التخلص من البلاك وإزالة بقايا الطعام المتراكمة على الأسنان، أما شكل الشعيرات سواء مموجة أو مسطحة أو غيرها، فيتوقف على رغبة وراحة كل شخص عند الاستخدام، وفقًا لموقع "colgate".
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