حقائق خسرت مصداقيتها بسبب "كدبة أبريل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن: يرتبط قدوم الشهر الحالي أبريل من كل عام، بالأسطورة الشهيرة المعروفة بـ"كدبة أبريل - April Fools day"، لكن يبدو أن عدد من الأكاذيب المرتبطة بذلك اليوم، كانت حقائق والتي سنسردها خلال الصفحات التالية...

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