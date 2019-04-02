انت الان تتابع تفاصيل خبر عدد سكان الأرض يرتفع إلى 7.7 مليارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 07:57 مساءً - وصل عدد سكان الأرض حتى العام الحالي (2019) إلى 7.7 مليارات نسمة، متجاوزاً توقعات عدد السكان في 2018 والذي قدر بـ7.6 مليارات.

وذكر تقرير أممي أن عدد سكان المعمورة سيبلغ 9.7 مليارات نسمة مع حلول 2050، و11.2 ملياراً في 2100.

وأضاف التقرير، المعروض على لجنة السكان والتنمية، التي بدأت يوم أمس جلستها الحادية والخمسين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن نمو عدد سكان الأرض يترافق مع تزايد نسبة الشيخوخة، وانخفاض معدلات المواليد، في ظل ازدياد التوسع الحضري المتسارع.

Advertisements

وقال التقرير، إن المستوى المتوسط للولادات في العالم يبلغ حالياً 2.5 طفل لكل امرأة، ومع حلول 2030 سيبلغ نحو 2.4، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

أما سكان الأرض ممن هم في سن الـ65 عاماً فما فوق، فإن نسبتهم من إجمالي السكان ستزداد، ويؤكد التقرير أن زهاء نصف كبار السن في العالم اليوم لا يتلقون معاشات تقاعدية.

ويشير التقرير إلى أنه يعيش قرابة 56٪ من سكان العالم اليوم في المدن، في حين سيمثل سكان المدن في 2050 نحو 68٪ من إجمالي أهل الأرض.

وتفيد دراسات سابقة أن الهند ستصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث ستتفوق على الصين بحلول 2022.