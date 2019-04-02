أم تتهم مشرف "حضانة" في المرج بالتحرش بابنتها.. والنيابة تخلي سبيله

حررت "إيمان.أ"، 34 عاما إحدى الأمهات، محضرا بقسم شرطة المرج، حمل رقم 3459 جنايات المرج، تتهم فيه مشرف رياض أطفال بالاعتداء الجنسي على ابنتها داخل الحضانة "أ.أ".

ألقي القبض على الرجل، وعُرض على النيابة، التي أمرت بحبسه 4 أيام، على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي.

"في حاجة بتوجعني من تحت يا ماما".. بتلك الجملة نقلت الأم لـ"هن"، شعور ابنتها بآلام، نتيجة تعرضها للتحرش. لم تنتظر الأم وتوجهت إلى مستشفى "أ.أ"، الذين رفضوا الكشف على الطفلة، قائلين: "ممنوع الكشف على حالات الاعتداء الجنسي".

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توجهت الأم إلى مستشفى "م" وأكد الأطباء تعرض الطفلة، للاعتداء دون المساس بغشاء البكارة، فعادت مسرعة إلى المنزل لفحص ملابس طفلتها، لتجد بها آثار دماء، فقصت عليها الطفلة ما فعله معها مشرف "الحضانة"، صاحب الـ 41 عامًا، في يومها الثاني.

وتابعت الأم الثلاثينية: "سألت بنتي قالت لي الشيخ دخلني أوضة لوحدي ونيمني على الكنبة وقلع هدومه"، في محاولة من الطفلة، صاحبة الـ 3 سنوات وصف ما تعرضت له.

أنكر الرجل الأربعينى في التحقيقات ارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه شيخ المنطقة ولا يمكن أن يفعل ذلك، وتم عرضه على الطفلة وسط 6 آخرين فميزته الطفلة من بينهم.

شعرت الأم بالاستياء بعد إخلاء سبيل المشرف على ذمة التحقيقات، قائلة: "حق بنتي فين أكيد دي مش أول مرة تحصل وبيبقى فاكر إن الأطفال صغيرين ومحدش هيعرف يحكي اللي حصل".

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