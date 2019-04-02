رجل باكستاني يقطع لسان زوجته بالمقص بعد تطليقها

أقدم رجل باكستاني، يُدعى "جهانغير" على قص لسان زوجته بمقص معدن، عقب تطليقها لفظيًا بعدة أيام، وذلك انتقامًا منها.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، ألقت الشرطة الباكستانية، القبض على الزوج، الذي يقطن في مصطفى آباد، بعدما اعتدى عليها بالضرب، وشوه وجهها، ثم قص لسانها.
من جانبه، أكد والد الضحية، أن الجاني، دخل منزل العائلة، وأخذ "طليقته" بالقوة كرهينة في إحدى غُرف المنزل، ثم أقدم على جريمته.
وتابع، أنه من حسن الحظ أن زوجته كانت في المنزل، والتي قامت بدورها بالاستنجاد بأحد من الجيران، لتخليص ابنتها، حتى نجحت في إنقاذها قبل أن يقتلها الجاني.
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