- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كل ما نعرفه عن الزنجبيل أن له فوائد كثيرة، ولكن موقع "ريدرز ديجيست" كان له رأي آخر.
عرض موقع "reader's digest" بعض أعراض الزنجبيل السلبية:
أضرار الزنجبيل على المعدة
يتسبب في قرح المعدة، وانتفاخ البطن، التي تتسبب في الغازات.
ضرره على الأمعاء
فهناك من يتناوله دون مضغ، ما يتسبب في انسداد الأمعاء.
أضرار الزنجبيل بالحامل
يوصفه الكثير من الأطباء للحوامل، للتخلص من مشكلة الغثيان الصباحي، إلا أن تناوله بكثرة، يتسبب في تشوهات الجنين حال عدم إجهاضه.
يضر بمستوى السكر في الدم
يعمل على تغيير مستويات السكر فى الدم، ما يؤدي إلى انخفاضه بشكل مفاجئ، ما يتسبب في مشاكل مفاجئه خاصة لكبار السن.
يؤثر على مستوى ضغط الدم
يؤدي تناول الزنجبيل بكثرة إلى انخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلى احتوائه على مادة الساليسلات، التي تشكل خطرا لمن يعانون من النزيف.
ضار على السائقين لأنه يسبب النعاس
يسبب الزنجبيل الشعور بالنعاس والخدر، وكان يستخدم فيما سبق كمخدر.
كانت هذه تفاصيل خبر أضرار الزنجبيل.. تقرحات المعدة وسيولة الدم والإجهاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.