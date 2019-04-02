أضرار الزنجبيل.. تقرحات المعدة وسيولة الدم والإجهاض

كل ما نعرفه عن الزنجبيل أن له فوائد كثيرة، ولكن موقع "ريدرز ديجيست" كان له رأي آخر.

عرض موقع "reader's digest" بعض أعراض الزنجبيل السلبية:

أضرار الزنجبيل على المعدة

يتسبب في قرح المعدة، وانتفاخ البطن، التي تتسبب في الغازات.

ضرره على الأمعاء

فهناك من يتناوله دون مضغ، ما يتسبب في انسداد الأمعاء.

أضرار الزنجبيل بالحامل

يوصفه الكثير من الأطباء للحوامل، للتخلص من مشكلة الغثيان الصباحي، إلا أن تناوله بكثرة، يتسبب في تشوهات الجنين حال عدم إجهاضه.

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يضر بمستوى السكر في الدم

يعمل على تغيير مستويات السكر فى الدم، ما يؤدي إلى انخفاضه بشكل مفاجئ، ما يتسبب في مشاكل مفاجئه خاصة لكبار السن.

يؤثر على مستوى ضغط الدم

يؤدي تناول الزنجبيل بكثرة إلى انخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلى احتوائه على مادة الساليسلات، التي تشكل خطرا لمن يعانون من النزيف.

ضار على السائقين لأنه يسبب النعاس

يسبب الزنجبيل الشعور بالنعاس والخدر، وكان يستخدم فيما سبق كمخدر.

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