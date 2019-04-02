الألوان الغريبة تسيطر على أزياء حسن المنسي في مهرجان الشرق الأوسط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت كاميرا "فوشيا" تفاصيل عرض أزياء المصمم المصري حسن المنسي، الذي شارك به في مهرجان الشرق الأوسط للموضة في مدينة الغردقة Middle East Fashion Festival بمشاركة عدد من المصممين المصريين والعرب.

وقال المنسي لـ "فوشيا": إنه شارك في المهرجان بمجموعة من 15 قطعة مختلفة ومتنوعة، كل منها تحمل فكرة جديدة، موضحًا أنه اعتمد على الألوان التي يفضلها الشباب.

وأضاف أنه قدم مجموعة من الألوان الغريبة مثل الأحمر والأخضر والأصفر، مشيرًا إلى أن الخامات التي استخدمها في أزيائه هي الجاكار، والفلوريه، وبعض الخامات الأخرى.

وحضر مهرجان الشرق الأوسط للموضة عدد كبير من الفنانين والفنانات وخبراء التجميل والصحفيين.