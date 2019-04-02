هل تعاني من فراغات اللحية؟.. إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

تعتبر اللحية الكثيفة سلاح جمال للرجال، إذ تمنحهم مظهرًا أكثر جاذبية. ويعاني كثيرون من بُطء وقلّة نمو اللحية، وظهور شعرها بشكل عشوائي، الأمر الذي يرجع إلى عدد من الأسباب منها نقص الهرمونات أو النظام الغذائي غير الصحي، وربما التدخين أو حتى عدم العناية بالبشرة.

من جانبه؛ قال الدكتور محمد يوسف، استشاري جراحة التجميل لمصراوي، إن العامل النفسي قد يؤثر سلبًا على معدل نمو اللحية الطبيعي بشكل قوي، لكن في البداية يجب على المريض أن يخضع لفحوصات معينة، واستشارة متخصص، للتأكد من عدم وجود أي سبب أو عامل وراثي.

وأضاف يوسف، توجد أسباب أخرى قد يرجع السبب فيها إلى بطء وقلّة نموها؛ مثل اتباع نظام غذائي غير صحي، وخاصة عدم تناول المكملات الغذائية التي تحتوى على الفيتامينات، (فيتامين B1، 6B، B12، والبروتين، والحديد، والتي تحتوي على أوميجا3).

وأوضح أن هناك علاج طبيعي فعال مستخلص من سم النحل، على حد قوله، يفضل أن يخضع له المرضى على يد متخصصين، وفي مراكز تجميل موثوق فيها، للحصول على النتيجة سريعاً، وبدون أي آثار جانبية.

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وكشف موقع " shearandshinegrooming"، بعض العادات التي تساعد على نمو اللحية، منها الحفاظ على نظافة البشرة عن طريق غسلها بالماء الدافئ ومنظف مناسب لنوع البشرة يحتوي على مادة الأوكالبتوس التي تساعد في نمو الشعر بسرعة أكبر، وترطب البشرة يوميًا.

ويفضل إجراء جلسة تقشير أسبوعية، لأنها تعمل على إزالة الجلد الميت، ويتخلص من المسام ويحفز نمو الشعر الجديد.

وعلى الرغم من انجراف البعض وراء عبارة "احلق شعرك أو دقنك زيرو علشان يتقل" اعتقادا منهم أنهم سيحصلون على نتيجة مبهرة، وسينمو شعرهم سريعًا، ففي الواقع لا يوجد أبحاث علمية تثبت أو تدعم ذلك.

وهذه العادة قد تسبب أضرار للبشرة والجلد، لذا حاول أن تتركها لمدة لا تقل عن 4-6 أسابيع أثناء نموها.